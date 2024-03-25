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13:03, 25 марта 2024Россия

В Кремле оставили без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Песков оставил без ответа вопрос о травмах у обвиняемых в теракте в «Крокусе»

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оставил без ответа вопрос о травмах у четверых обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле» в Московской области, передает РИА Новости.

Накануне на заседании в Басманном суде журналисты заметили у предполагаемых преступников многочисленные синяки на лицах. У одного из мужчин ухо было перевязано бинтами, другого завезли в суд на каталке.

«Нет, я оставляю без ответа этот вопрос», — заявил пресс-секретарь президента России.

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Ранее стало известно, что Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» до 22 мая.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Рачабализоде Саидакрами Муродали, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Граждане пришли на концерт группы «Пикник», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Площадь возгорания составила около 12,9 тысячи квадратных метров.

По неофициальным данным, теракт унес жизни 144 человек.

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      Анна Щербакова
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