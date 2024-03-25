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13:25, 25 марта 2024Бывший СССР

В Молдавии потребовали провести досрочные парламентские выборы

«Наша партия» Усатого потребовала провести досрочные выборы в парламент Молдавии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Молдавии оппозиционная «Наша партия» создала инициативную группу для сбора подписей за проведение досрочных парламентских выборов. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте политической организации.

Председатель «Нашей партии» Ренато Усатый выразил уверенность в сборе большого количества подписей в кратчайшие сроки. Следующие выборы в парламент республики запланированы на лето 2025 года. Согласно молдавскому законодательству, для их досрочного проведения потребуется поддержка данной инициативы не менее 100 тысячами человек.

«Большинство молдаван хотят избавиться от самого непрофессионального правительства в истории страны. Опросы общественного мнения показывают, что двое из трех молдаван хотят избавиться от этого "детского сада", который по исторической случайности оказался в руководстве Молдовы», — отметил Усатый, добавив, что самой сильной оппозиционной силой являются разочарованные граждане и именно ее собирается представлять его организация.

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