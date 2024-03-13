В Молдавии заявили об агонии Санду

Шор: Санду находится в агонии из-за осознания проигрыша на выборах в Молдавии

Оппозиционный молдавский политик Илан Шор заявил, что действующий президент Молдавии Майя Санду и ее партия PAS осознают грозящий им на грядущих президентских и парламентских выборах проигрыш. Его слова приводит РИА Новости.

Шор также заявил, что власти Молдавии находятся в агонии. По этой причине Кишинев, по мнению политика, готов идти на любой беспредел для борьбы с оппозицией.

«Их (действующих властей Молдавии — прим. «Ленты.ру») методы борьбы давно вышли за рамки закона, за рамки Конституции, за рамки любого морального, этического и политического плана», — добавил Шор.

Ранее в Кишиневе допустили лишение гражданства республики оппозиционеров Владимира Плахотнюка и Илана Шора. Такие меры может принять Майя Санду по итогам рассмотрения ходатайства.

В ответ на угрозы властей Молдавии о лишении гражданства Илан Шор заявил, что причиной таких шагов со стороны Санду является страх.