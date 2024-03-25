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14:23, 25 марта 2024Россия

В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали национальный хирургический центр

В Москве из-за сообщения о бомбе эвакуировали хирургический центр имени Пирогова

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве после сообщения о бомбе эвакуировали 900 человек из консультативно-диагностического центра (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра (НМХЦ) имени Пирогова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу медцентра.

По словам собеседника агентства, пострадавших нет. На месте проводятся следственные действия.

В свою очередь, директор центра Олег Карпов в беседе с РИА Новости заявил, что эвакуировали 700 человек. «Эвакуация произведена, пациенты и персонал отведены на безопасное расстояние. Работают кинологи, спецслужбы», — сказал он.

Карпов добавил, что пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» эвакуация не затронула, так как они находятся в другом здании.

Как пишет Telegram-канал Shot, информация о минировании не подтвердилась. Сейчас пациенты и медработники возвращаются на места.

Ранее стало известно, что во время теракта из «Крокус Сити Холла» в Красногорске эвакуировали более 5000 человек. Еще 100 спасли при пожаре в здании. Людей выводили из подвала и снимали с кровли при тушении.

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      Константин Лысяков
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