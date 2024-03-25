В МВД Франции заявили о ежемесячном пресечении терактов

Глава МВД Франции Дарманен: правоохранители пресекают теракты ежемесячно

Французские правоохранители практически ежемесячно пресекают угрозу терактов в стране. Об этом заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, сообщает Franceinfo.

«У нас, к счастью, крайне эффективная система разведки. Мы предотвращаем теракты практически ежемесячно», — подчеркнул он.

Кроме того, глава МВД отметил, что некоторые из предотвращенных во Франции терактов готовились ИГ (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация). Один из них планировался в Страсбурге в конце 2022 года.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что группировка «Исламское государство — Хорасан» (ИГИЛ-К, признана террористической и запрещена в России) в последние месяцы пыталась совершить теракт в стране. По его словам, он предложил российским спецслужбам усиленное сотрудничество в целях борьбы с терроризмом.