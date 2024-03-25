В Петербурге усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Беглов поручил взять под контроль места проживания иностранцев в Петербурге

В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Губернатор города Александр Беглов поручил взять под особый контроль места компактного проживания иностранных граждан. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, петербургский губернатор провел оперативное совещание. На нем обсуждали безопасность на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового пребывания граждан, на инженерных и коммунальных сетях в Северной столице.

Беглов также распорядился усилить контроль за обеспечением безопасности школ, вузов и других учебных заведений. Кроме того, губернатор Петербурга призвал больше взаимодействовать с подразделениями частных охранных организаций.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. По последней информации, жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали.