Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:46, 25 марта 2024Россия

В Петербурге усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

Беглов поручил взять под контроль места проживания иностранцев в Петербурге

Фото: Степан Кулинич / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге усилили меры безопасности после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Губернатор города Александр Беглов поручил взять под особый контроль места компактного проживания иностранных граждан. Об этом стало известно «Фонтанке».

По сведениям издания, петербургский губернатор провел оперативное совещание. На нем обсуждали безопасность на объектах жизнеобеспечения, в общественном транспорте, социальных учреждениях, местах массового пребывания граждан, на инженерных и коммунальных сетях в Северной столице.

Материалы по теме:
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя» Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
«Вчера уже прошло, изменить его нельзя»Кем были и чем жили люди, погибшие от рук террористов в «Крокус Сити Холле»
Сегодня
«В трубке он услышал только шум и крики» Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
«В трубке он услышал только шум и крики»Десятки людей пропали при теракте в «Крокусе». Что известно об их судьбе?
24 марта 2024
Теракт в «Крокус Сити Холле»: главные кадры нападения террористов и спасения людей
Теракт в «Крокус Сити Холле»:главные кадры нападения террористов и спасения людей
22 марта 2024

Беглов также распорядился усилить контроль за обеспечением безопасности школ, вузов и других учебных заведений. Кроме того, губернатор Петербурга призвал больше взаимодействовать с подразделениями частных охранных организаций.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. По последней информации, жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      «Нам все еще нужны люди». В Финляндии жалуются на отток жителей на границе с Россией. Как ухудшается ситуация?

      Разработчик рассказал о неизбежности наказания для Apple

      В ЕС заявили об отсутствии доказательств связи с терактом в Подмосковье

      В Петербурге усилили меры безопасности после теракта в «Крокусе»

      Кейт Миддлтон призналась, что больна раком. Почему она столько времени скрывала диагноз и что теперь с ней будет?

      В Европе начали расследование в отношении Apple и Meta

      Стилисты назвали визуально старящие цвета в одежде

      Венгрия заявила о несогласии с западными санкциями против атомной энергии России

      СКР установит организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»

      МИД осудил теракт ИГ в Афганистане

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше