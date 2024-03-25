В России объяснили волну звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

Депутат Журова: нужно поговорить с детьми о мошенниках после теракта в «Крокусе»

Волны звонков о минированиях всегда наблюдались после крупных терактов, заметила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она призвала остерегаться мошенников, которые могут предложить осуществить подобный звонок за вознаграждение и провести беседу об этом с детьми.

«Всегда после терактов начинаются такие волны. В прошлые разы находили украинские источники, правоохранительные будут заниматься выявлением организаторов таких звонков и сейчас. Иногда за условные 10 тысяч рублей агитировать совершать эти звонки пытаются детей, подростков», — предупредила политик.

Она допустила, что цель таких акций — запугивание, и призвала родителей, педагогов провести с детьми беседу на эту тему и предупредить об опасности мошенников, которые могут призывать к противозаконным действиям.

«Нужно говорить об этом в школе, может, на "Разговорах о важном". Это такой момент профилактики», — объяснила Журова.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел в пятницу, 22 марта, по российским регионам прокатилась волна звонков от неизвестных о минировании. Данные о минировании поступают в образовательные учреждения, торговые центры, другие заведения.