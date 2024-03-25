Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:18, 25 марта 2024Россия

В России объяснили волну звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

Депутат Журова: нужно поговорить с детьми о мошенниках после теракта в «Крокусе»
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Волны звонков о минированиях всегда наблюдались после крупных терактов, заметила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Журова. Она призвала остерегаться мошенников, которые могут предложить осуществить подобный звонок за вознаграждение и провести беседу об этом с детьми.

«Всегда после терактов начинаются такие волны. В прошлые разы находили украинские источники, правоохранительные будут заниматься выявлением организаторов таких звонков и сейчас. Иногда за условные 10 тысяч рублей агитировать совершать эти звонки пытаются детей, подростков», — предупредила политик.

Она допустила, что цель таких акций — запугивание, и призвала родителей, педагогов провести с детьми беседу на эту тему и предупредить об опасности мошенников, которые могут призывать к противозаконным действиям.

«Нужно говорить об этом в школе, может, на "Разговорах о важном". Это такой момент профилактики», — объяснила Журова.

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел в пятницу, 22 марта, по российским регионам прокатилась волна звонков от неизвестных о минировании. Данные о минировании поступают в образовательные учреждения, торговые центры, другие заведения.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ рассказал, как выследили и поймали террористов из «Крокуса». Их искали в лесу с собаками и тепловизорами

      Рост стоимости биткоина ускорился

      Популярную 44-летнюю актрису сняли с мокрыми волосами в метро

      Арнольду Шварценеггеру установили кардиостимулятор

      Корабли Балтфлота вышли на поиск подлодок противника

      Дело распылившего баллончик во время ссоры в метро машиниста прекратят

      Отдыхавший в Гоа пенсионер решил искупаться в море с женой и не выжил

      Британия ввела санкции против двух китайцев

      Валиева перестала получать стипендию президента России

      Белый дом отверг планы помощи России после теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше