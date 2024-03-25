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14:40, 25 марта 2024Россия

По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокусе»

По России прокатилась волна звонков о минировании после теракта в «Крокус Сити»

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

После теракта в «Крокус Сити Холле», который произошел в пятницу, 22 марта, по российским регионам прокатилась волна звонков от неизвестных о минировании.

В Москве сообщение о бомбах поступило в консультативно-диагностический центр (КДЦ) «Измайловский» Национального медико-хирургического центра имени Пирогова, в одном из корпусов которого находятся некоторые пострадавшие при теракте в «Крокусе». На почту организации, по данным Shot, пришло письмо, где говорилось, что на нескольких этажах здания спрятаны четыре рюкзака с самодельными взрывными устройствами. Из медицинского учреждения эвакуировали 900 человек, никто не пострадал.

В Волгограде посетителей и сотрудников торгово-развлекательного комплекса «Мармелад» также эвакуировали из-за сообщений о минировании. На место прибыли кинологи и сотрудники экстренных служб, они обследуют здание.

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Помимо этого, в Ижевске зафиксировали большое число звонков о минировании социальных и общественных организаций. Как уточнили в правительстве Удмуртии, каждый звонок тщательно проверялся спецслужбами, ни одно сообщение пока не подтвердилось. «Злоумышленники, преимущественно из-за границы, совершают такие звонки с целью посеять панику»,  — подчеркнули в региональном правительстве.

Из-за угрозы минирования эвакуировали школу под Новосибирском. Из образовательного учреждения вывели всех сотрудников. В школе были только педагоги, так как дети сейчас находятся на каникулах. Сообщение о минировании оказалось ложным.

Данные о минировании также поступают и в другие школы страны, сообщала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она добавила, что обратилась в связи с этим в МВД.

Днем ранее, 24 марта, в Санкт-Петербурге первокурсник позвонил в полицию и сообщил о спрятанной в ТРК «Лондон Молл» на улице Коллонтай бомбе. Здание эвакуировали, злоумышленника задержали. Следователи возбудили в отношении студента уголовное дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма, ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером в пятницу, 22 марта. Четверо вооруженных людей ворвались в здание перед концертом группы «Пикник» и начали расстреливать людей. Они вели огонь в холле и самом концертном зале, а затем подожгли его и скрылись на автомобиле. Всех исполнителей теракта задержали в Брянской области — им, по предварительным данным, было подготовлено «окно» для побега на границе с Украиной, рассказывал президент России Владимир Путин. Жертвами теракта стали 144 человека, еще 182 пострадали.

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      Анастасия Шейкина
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