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20:19, 25 марта 2024Силовые структуры

В России сотрудник шиномонтажной станции до смерти избил клиента инструментами

В Кургане слесарь шиномонтажной станции до смерти избил клиента в ходе конфликта

Фото: Unsplash

Сотрудники правоохранительных органов задержали 47-летнего сотрудника шиномонтажной станции, который, предварительно, до смерти избил клиента во время конфликта. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по Курганской области.

Мужчина обвиняется по части 1 статьи 105 УК РФ. В настоящее время решается вопрос о заключении его под стражу.

По данным следствия, все случилось вечером 23 марта в Кургане. Между слесарем шиномонтажной станции и 34-летним клиентом произошел конфликт, в ходе которого первый избил оппонента взятыми на месте происшествия инструментами и фрагментом металлической трубы. После этого нападавший выволок потерпевшего на улицу, откуда его увезли в больницу. Мужчина не выжил.

Позже выяснилось, что потерпевший в момент происшествия находится в состоянии алкогольного опьянения. Работник шиномонтажной станции во всем сознался. Известно, что ранее он уже был судим за совершение имущественных преступлений.

15 февраля суд в Пензенской области приговорил к восьми годам колонии 28-летнюю россиянку, забившую насмерть знакомого.

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      Олеся Мицкевич
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