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05:09, 25 марта 2024Россия

В российские ТЦ задумали внедрить вооруженную охрану

«Известия»: власти могут усилить безопасность в ТЦ, внедрив вооруженную охрану

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Московские и федеральные власти задумали усилить безопасность в российских торговых центрах (ТЦ), о мерах могут объявить уже в начале этой недели. Главным образом рассматривается вопрос о внедрении вооруженной охраны на входах в ТЦ. Об этом в понедельник, 25 марта, пишут «Известия».

Как рассказал президент Союза торговых центров (СТЦ) Булат Шакиров, речь идет о сотрудниках «Росгвардии», полиции, вневедомственной охраны, а также ЧОПах с лицензиями на использование оружия. Также собственники ТЦ должны будут проверить паспорта объектов на предмет соответствия всем нормам антитеррористической безопасности. Однако, по словам Шакирова, пока неясно, есть ли сейчас доступные для этого ресурсы.

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В Российском совете торговых центров (РСТЦ) изданию подтвердили, что столичные и федеральные власти рассматривают варианты усиления безопасности в ТЦ. Член президиума организации Дмитрий Томилин уточнил, что в первую очередь речь идет о выставлении вооруженной охраны на входах в объекты.

Вечером в пятницу, 22 марта, произошел теракт в «Крокус Сити Холле». Несколько человек вошли в помещение и открыли огонь по охране и посетителям, после чего начали поджигать помещение. После начала пожара они вернулись в автомобиль, на котором приехали, и покинули город. Задержать их удалось только в Брянской области. Воскресенье, 24 марта, было объявлено днем траура. Суд арестовал четверых обвиняемых до 22 мая.

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      Марина Совина
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