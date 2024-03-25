В Швеции профессор заявил о детском поведении политиков в сравнении с Путиным

Профессор Арнстберг: шведские политики ведут себя как дети в сравнении с Путиным

Шведские политики ведут себя, будто они в детском саду, и их поведение оторвано от реальности в сравнении с президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил профессор этнологии Карл-Улов Арнстберг в эфире подкаста SwebbTV.

«Они [шведские политики] не понимают, почему Россия ввела на Украину войска. Они не видят никаких рисков в членстве в НАТО и принимают важные решения о будущем страны так, словно они сидят в пузыре и полностью оторваны от реальности. По сравнению с Путиным и его министром иностранных дел Сергеем Лавровым они словно находятся в детском саду», — рассказал исследователь.

Арнстберг также добавил, что политики Швеции либо глупы, либо являются лжецами, когда речь заходит о конфликте на Украине. Он отметил, что военная поддержка Киева не позволит разрешить конфликт в его пользу.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль сравнила главу МИД Германии Анналену Бербок и главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен с хлопающими дверью и запирающимися в своей комнате 13-летними подростками.