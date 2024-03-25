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10:41, 25 марта 2024Интернет и СМИ

В США раскрыли последствия мирных переговоров для Украины

AT: в случае переговоров Россия получит области Восточной Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Если Россия и Украина начнут мирные переговоры, то Россия получит области Восточной Украины. Возможные последствия переговоров раскрыл журналист Дэвид Гольдман для издания Asia Times (AT), базирующегося в США.

Автор отметил, что в военном противостоянии Украина находится в более тяжелом положении, чем Россия. В частности, подчеркнул Гольдман, в то время как системы противовоздушной обороны (ПВО) Киева истощены, Москва производит в несколько раз больше артиллерийских снарядов, чем ее противник.

«Любой результат переговоров на данном этапе [конфликта] присудил бы России (...) восточноукраинские области. Также, возможно, была бы создана буферная зона протяженностью до восточного берега Днепра. За этим последовала бы нормализация экономических отношений с Западной Европой», — говорится в материале.

Ранее в Германии выразили сомнение в том, что Украина сможет победить в конфликте с Россией. Редактор издания Die Welt Штефан Ауст заявил, что в настоящее время существует необходимость проводить мирные переговоры.

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