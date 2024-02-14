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15:42, 14 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии оценили возможность Украины победить в конфликте

Das Erste: Украина не сможет победить в конфликте и вернуть территории

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Редактор германского издания Die Welt Штефан Ауст усомнился в том, что Украина победит в конфликте и вернет потерянные территории. Возможность Киева одержать верх он оценил в программе Maishberger на канале Das Erstе, передает РИА Новости.

«Сейчас ситуация не выглядит так, будто Украина сможет победить и вытеснить русских с утраченных территорий», — заявил Ауст. Он выразил уверенность в том, что назрела необходимость проводить мирные переговоры.

Ранее сообщалось, что журналисты польского издания Onet побывали в окопах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и назвали адом положение украинской армии. Издание указало, что украинцам мешает вести наступление и затрудняет оборону отсутствие поддержки со стороны США.

Перед этим о сложной ситуации для ВСУ рассказал журналист Bild Пауль Ронцхаймер. Он заявил о тяжелейшем для Украины кризисе с начала конфликта в 2022 году.

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      Олег Давыдов
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