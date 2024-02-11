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15:52, 11 февраля 2024Интернет и СМИ

В Германии заявили о сложной ситуации для ВСУ

Журналист Bild Ронцхаймер: у ВСУ тяжелая ситуация на фронте

Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) является тяжелой и сейчас они переживают самый острый кризис с 2022 года. Об этом заявил журналист Bild Пауль Ронцхаймер.

«Вероятно, это тяжелейший кризис для Украины с начала конфликта в 2022 году», — отметил журналист.

Он также подчеркнул, что украинские военные, с которыми он имел дело, жалуются на нехватку вооружений и боеприпасов. Как отметил Ронцхаймер, военные ВСУ деморализованы. Он также резюмировал, что сейчас за Россией военно-стратегические преимущество.

Ранее Ронцхаймер назвал ситуацию на Украине «крайне драматичной». По его словам, украинские войска находятся в патовой ситуации, поскольку солдаты изнеможены и им не хватает боеприпасов.

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      Максим Габриелян
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