Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:33, 25 марта 2024Мир

В США связали нехватку солдат у Украины с уклонистами

Politico: Украине не хватает солдат из-за уклонения граждан от призыва

Фото: Stringer / Reuters

Украина испытывает острую нехватку солдат из-за уклонения граждан страны от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Украине катастрофически не хватает не только боеприпасов — особенно артиллерийских снарядов и зенитных ракет — но и солдат, чтобы отразить российскую атаку. Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а случаев уклонения от призыва становится все больше», — пишет издание.

По приведенным данным Министерства внутренних дел Украины, с начала боевых действий было заведено около 9000 дел об уклонении от мобилизации, однако это, по данным издания, лишь «малая толика от всех уклонистов и от случаев избегания регистрации, чтобы не получать повестки».

Несмотря на острую нехватку личного состава, украинское руководство ставит под сомнение целесообразность увеличения призыва, так как эта мера может не найти поддержки у населения. Издание приводит слова народного депутата Николая Княжицкого, назвавшего решение о расширении мобилизации «горячей картошкой», которую никто из политиков «не хочет держать в руках».

17 марта заявил бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус также заявил, что Украине необходимо расширить призыв военнослужащих на фронт из-за нехватки живой силы.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      Рудник с 13 заблокированными горняками может быть затоплен. До них пытаются добраться уже неделю

      Косатки начали загонять китов в каньон и душить их детенышей

      Россиянам назвали способ выбрать идеальную зубную щетку

      Предсказана заметная с Земли вспышка звезды в 2024 году

      Пользователям WhatsApp станет доступна новая функция

      В МВД опровергли сообщение о нахождении кинологов у «Крокуса» во время теракта

      На границе России с Литвой образовалась очередь из 200 грузовиков

      В парламенте Армении перед выступлением министра обороны забрали телефоны

      Раскрыта стоимость выступления Орбакайте на частном мероприятии

      Увеличилось количество жертв теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше