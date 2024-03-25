Politico: Украине не хватает солдат из-за уклонения граждан от призыва

Украина испытывает острую нехватку солдат из-за уклонения граждан страны от призыва на военную службу по мобилизации. Об этом сообщает американское издание Politico.

«Украине катастрофически не хватает не только боеприпасов — особенно артиллерийских снарядов и зенитных ракет — но и солдат, чтобы отразить российскую атаку. Средний возраст украинских фронтовиков составляет 43 года, а случаев уклонения от призыва становится все больше», — пишет издание.

По приведенным данным Министерства внутренних дел Украины, с начала боевых действий было заведено около 9000 дел об уклонении от мобилизации, однако это, по данным издания, лишь «малая толика от всех уклонистов и от случаев избегания регистрации, чтобы не получать повестки».

Несмотря на острую нехватку личного состава, украинское руководство ставит под сомнение целесообразность увеличения призыва, так как эта мера может не найти поддержки у населения. Издание приводит слова народного депутата Николая Княжицкого, назвавшего решение о расширении мобилизации «горячей картошкой», которую никто из политиков «не хочет держать в руках».

17 марта заявил бывший глава ЦРУ США Дэвид Петреус также заявил, что Украине необходимо расширить призыв военнослужащих на фронт из-за нехватки живой силы.