В США заявили о проблеме с доверием в отношениях с Израилем

WP: администрация США испытывает проблему с доверием в отношениях с Израилем

Администрация президента США Джо Байдена испытывает проблему с доверием в отношениях с Израилем. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

В распоряжении WP оказалась внутренняя записка советника главы Госдепа Билла Руссо об обмене мнений с израильской стороной. Руссо заявил о проблеме с доверием во взаимодействии с Израилем из-за намерения руководства страны продолжать операцию в Газе до полного уничтожения ХАМАС и гуманитарной ситуации в анклаве.

«Мы обеспокоены тем, что израильтяне упускают из виду лес за деревьями и совершают серьезную стратегическую ошибку, списывая ущерб своей репутации», — подчеркнул дипломат. Отмечается, что израильский собеседник в ответ высмеял Руссо, заявив, что точка зрения Израиля более представлена в соцсетях и СМИ. Также руководство Израиля считает, что ограничение потока гуманитарной помощи в Газу не противоречит международному праву.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о готовности без помощи Вашингтона войти в Рафах. «Если придется, то сделаем это в одиночку», — заявил политик.