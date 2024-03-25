Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:49, 25 марта 2024Мир

В США заявили о проблеме с доверием в отношениях с Израилем

WP: администрация США испытывает проблему с доверием в отношениях с Израилем

Фото: Susana Vera / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена испытывает проблему с доверием в отношениях с Израилем. Об этом пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

В распоряжении WP оказалась внутренняя записка советника главы Госдепа Билла Руссо об обмене мнений с израильской стороной. Руссо заявил о проблеме с доверием во взаимодействии с Израилем из-за намерения руководства страны продолжать операцию в Газе до полного уничтожения ХАМАС и гуманитарной ситуации в анклаве.

«Мы обеспокоены тем, что израильтяне упускают из виду лес за деревьями и совершают серьезную стратегическую ошибку, списывая ущерб своей репутации», — подчеркнул дипломат. Отмечается, что израильский собеседник в ответ высмеял Руссо, заявив, что точка зрения Израиля более представлена в соцсетях и СМИ. Также руководство Израиля считает, что ограничение потока гуманитарной помощи в Газу не противоречит международному праву.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил госсекретарю США Энтони Блинкену о готовности без помощи Вашингтона войти в Рафах. «Если придется, то сделаем это в одиночку», — заявил политик.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Обвиняемого по делу «Крокуса» заподозрили в связях с зарубежными радикальными проповедниками. Что известно об этом?

      Раскрыто влияние климата на будущую стоимость продуктов

      Свыше пяти тысяч человек эвакуировали из «Крокуса» во время теракта

      Стало известно о подготовке еще одного теракта организаторами атаки на «Крокус»

      Работающих в «Крокусе» подростков наградили за спасение посетителей

      Беспилотник с 50 килограммами тротила нашли у российского нефтезавода

      Главный нефтеконкурент России «отменил» пик мирового спроса на сырье

      В США заявили о проблеме с доверием в отношениях с Израилем

      Российскую экс-чиновницу заподозрили в махинациях с квартирами для нуждающихся

      Стали известны итоги разведки рудника в Приамурье с заблокированными горняками

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше