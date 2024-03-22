Нетаньяху уведомил США о готовности без помощи Вашингтона войти в Рафах

Нетаньяху: Израиль войдет в Рафах вне зависимости от помощи США

Израиль войдет в Рафах в секторе Газа и проведет там военную операцию вне зависимости от помощи США. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госсекретарю США Энтони Блинкену по итогам переговоров. Заявление опубликовано на сайте канцелярии премьера Израиля.

«Но я также сказал, что у нас нет возможности победить ХАМАС, не войдя в Рафах и не уничтожив там оставшиеся батальоны. Я сказал ему, что надеюсь, что мы сделаем это при поддержке США, но если придется, то сделаем это в одиночку», — рассказал Нетаньяху.

При этом он подчеркнул, что Израиль благодарен США за поддержку, которую Вашингтон оказывает на протяжении последних пяти месяцев в борьбе с палестинским радикальным движением ХАМАС. Нетаньяху также добавил, что Тель-Авив признает необходимость эвакуации гражданского населения.

Ранее постпред США при ООН Василий Небензя заявил, что Совет Безопасности (СБ) ООН уже полгода не может принять документ с требованием прекратить огонь в секторе Газа из-за действий США, так как Вашингтон постоянно применяет право вето. Он добавил, что американские дипломаты используют разные предлоги для ветирования.