Россия заявила о невозможности прекратить огонь в Газе из-за действий США

Небензя: Совбез ООН не может потребовать прекратить огонь в Газе из-за США

Совет Безопасности ООН уже полгода не может принять документ с требованием прекратить огонь в секторе Газа из-за действий США, которые постоянно применяют право вето. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

По его утверждению, все попытки принять этот документ Совбезом «раз за разом разбивались о противодействие США», а их дипломаты оправдывают свое вето разными объяснениями.

Небензя также назвал последние действия США о попытке определить, в каком именно виде должно происходить прекращение огня, «типичным лицемерным спектаклем». «Такие философские пассажи о нравственных императивах органично смотрятся в трудах Иммануила Канта», — посчитал дипломат.

При этом ранее 22 марта New York Times сообщило, что в проект резолюции ООН, предложенной США, включены формулировки о прекращении огня в секторе Газа. Призыв к прекращению огня стал самым радикальным в сравнении с другими заявлениями Вашингтона, указывает NYT. По мнению издания, проект создавался также с целью подчеркнуть несогласие президента США Джо Байдена с проведением операции в городе Рафах, запланированной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.