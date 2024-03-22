Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:40, 22 марта 2024Мир

Россия заявила о невозможности прекратить огонь в Газе из-за действий США

Небензя: Совбез ООН не может потребовать прекратить огонь в Газе из-за США

Фото: Ahmed Zakot / Reuters

Совет Безопасности ООН уже полгода не может принять документ с требованием прекратить огонь в секторе Газа из-за действий США, которые постоянно применяют право вето. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, его цитирует ТАСС.

По его утверждению, все попытки принять этот документ Совбезом «раз за разом разбивались о противодействие США», а их дипломаты оправдывают свое вето разными объяснениями.

Небензя также назвал последние действия США о попытке определить, в каком именно виде должно происходить прекращение огня, «типичным лицемерным спектаклем». «Такие философские пассажи о нравственных императивах органично смотрятся в трудах Иммануила Канта», — посчитал дипломат.

При этом ранее 22 марта New York Times сообщило, что в проект резолюции ООН, предложенной США, включены формулировки о прекращении огня в секторе Газа. Призыв к прекращению огня стал самым радикальным в сравнении с другими заявлениями Вашингтона, указывает NYT. По мнению издания, проект создавался также с целью подчеркнуть несогласие президента США Джо Байдена с проведением операции в городе Рафах, запланированной премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Что думаешь? Оцени!
      Антон Похиляк
      Обсудить
      Последние новости

      Минобороны заявило об ударах возмездия по Украине. Так Армия России ответила на атаки и обстрелы приграничных районов

      Министр спорта России выступил против бойкота Олимпийских игр

      Вскрывшие цинковый гроб бойца СВО россияне получили предостережение о его теле

      Стилистка раскрыла россиянкам самую модную обувь на весну

      Россия и Китай наложили вето на резолюцию США по сектору Газа

      Россиянин сообщил о ложном минировании торгового комплекса и был осужден

      Россия заявила о невозможности прекратить огонь в Газе из-за действий США

      Названы обязательные для весеннего меню продукты

      Набиуллина заявила о готовности к усилению санкций

      Звезда популярного шоу на ТНТ рассказала о работе за 700 рублей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше