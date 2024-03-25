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20:02, 25 марта 2024Россия

В России высказались о сотрудничестве с Западом на фоне террористической угрозы

Депутат Чепа: борьба с мировым терроризмом возможна только сообща
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Борьба с мировым терроризмом невозможна в случае исключения из этой борьбы одной или нескольких стран, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он допустил, что террористический акт, произошедший в Москве, вынудит западные страны к более тесному сотрудничеству с Россией.

«Первое, что понимают все, — это то, что борьба с терроризмом возможна только сообща. Нельзя исключить из нее одну или несколько стран, поскольку это поставит под угрозу соседние государства, весь мир, — подчеркнул политик. — Естественно, определенные отношения [спецслужб] были и так, но они стали ухудшаться».

По мнению Чепы, террористический акт в «Крокус Сити Холле» приведет к определенным действиям спецслужб Запада, он вынудит их возобновить сотрудничество с Россией, обмениваться информацией.

«Необходимо будет предпринимать общие усилия, потому что это грозит любой стране», — заключил депутат.

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Ранее стало известно, что Басманный суд арестовал четверых обвиняемых в совершении теракта в «Крокусе» до 22 мая.

Речь идет о 32-летнем Далерджоне Мирзоеве, 30-летнем Рачабализоде Саидакрами Муродали, 25-летнем Шамсидине Фаридуни и 19-летнем Мухаммадсобире Файзове.

Вечером 22 марта неизвестные начали стрелять по посетителям «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске. Граждане пришли на концерт группы «Пикник», когда террористы открыли по ним прицельный огонь и подожгли здание. Площадь возгорания составила около 12,9 тысячи квадратных метров.

По неофициальным данным, теракт унес жизни 144 человек.

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