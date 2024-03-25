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01:17, 25 марта 2024Россия

Захарова заявила об участии США в создании ИГИЛ

Захарова: США приложили руку к созданию террористической группировки ИГИЛ
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Соединенные Штаты волей-неволей приложили руку к созданию террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация), на которую теперь возлагают ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле». Об этом написала Мария Захарова в колонке для «Комсомольской правды».

Она отметила, что американцы приложили руку к тому, чтобы создать ИГ, которая стала бесконтрольно совершать жуткие теракты по миру.

«В последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США — талибов в Афганистане, иранцев, законных властей Сирии и против нас», — уточнила она в своей колонке для издания.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье произошел вечером 22 марта перед концертом российской группы «Пикник». Несколько человек ворвались в здание и открыли стрельбу. Четверо подозреваемых в совершении теракта задержаны.

Ранее египетский политик и писатель Абдельхалим Кандиль заявил, что время теракта в «Крокус Сити Холле» выглядит подозрительным. Разведки Украины и Запада могут быть причастны к произошедшему.

Также ранее в СМИ появилась информация, что реконструкция концертного зала после теракта начнется не раньше весны 2025 года, а сумма ущерба составила от 6 до 12 миллиардов рублей.

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      Марина Совина
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