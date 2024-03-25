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18:52, 25 марта 2024Бывший СССР

Еще один сосед России призвал ЕС взять общий кредит на оборону

Глава Минфина Литвы Скайсте поддержала идею об общем займе ЕС на военные нужды
Гинтаре Скайсте

Гинтаре Скайсте. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Литвы выступили с поддержкой идеи взятия общих кредитов от имени Евросоюза на военные нужды. С соответствующим заявлением выступила министр финансов страны Гинтаре Скайсте, передает ТАСС.

По словам главы Минфина Литвы, Вильнюс открыт к дискуссии об использовании такого инструмента, как общий заем на оборонные цели. Скайсте сравнила этот шаг с совместной закупкой вакцины во время пандемии коронавируса. Она добавила, что ЕС должен предоставить Европейскому инвестиционному банку дополнительные полномочия.

«Это, например, могло бы быть выделение достаточных сумм на финансирование производства продукции двойного назначения», — отметила глава литовского Минфина, не уточняя размер коллективного кредита, а также то, о какой именно продукции идет речь.

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Ранее командующий армией Литвы Вальдемарас Рупшис допустил использование сил НАТО в обход пятой статьи устава, которая предусматривает коллективную оборону членов Североатлантического альянса. Он также обсудил с представителем Вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном возможность получения американских военно-морских, воздушных и других сил.

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      Екатерина Грищенко
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