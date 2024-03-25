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13:57, 25 марта 2024Из жизни

Женщина отправилась сушить волосы в ванную и лишилась руки из-за фена

Жительнице США ампутировали руку из-за ожогов, полученных из-за фена

Фото: Unsplash

Женщина из США лишилась руки из-за фена. Об этом сообщает People.

В начале февраля Мэри Уилсон, жительница штата Южная Каролина, отправилась в ванную, чтобы высушить волосы. По словам женщины, в процессе сушки она потеряла сознание. Уилсон предполагает, что ее могло ударить током. После этого она упала на пол, а работающий фен оказался прямо под ней и продолжал дуть горячим воздухом ей на руку.

Уилсон очнулась через 20 минут, когда в ванной ее обнаружил муж. Мужчина пришел в ужас от того, как выглядела левая рука жены, и сразу вызвал скорую помощь. Оказалось, что Уилсон получила ожоги третьей степени. По ее словам, ожог «доходил до самой кости». Ткани были так повреждены, что медикам пришлось ампутировать ладонь и запястье.

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Сейчас Уилсон восстанавливается после операции и учится жить с одной ладонью. Теперь обычные дела занимают у нее куда больше времени, и она пока не может вернуться к своей работе — до операции американка была грумером. Но все это не заставило Уилсон сдаться, она намерена адаптироваться к ситуации и жить полной жизнью.

Ранее сообщалось, что житель Китая подхватил тяжелую инфекцию из-за многолетней привычки ковырять в носу. Медики диагностировали у пациента рожистое воспаление — острое инфекционное заболевание кожи и расположенных под ней тканей, вызываемое бактериями вида Streptococcus pyogcnes.

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      Антонина Черташ
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