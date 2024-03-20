Девочка лишилась ног и руки из-за неожиданной инфекции

В США семилетней девочке ампутировали обе ноги и руку из-за неожиданной инфекции

В США девочка попала в больницу со стрептококковой инфекцией и лишилась обеих ног и правой руки. Об этом сообщает KSAZ-TV.

По словам родителей, болезнь семилетней Виктории Пастен-Моралес была неожиданной и развивалась очень быстро. 29 февраля у нее поднялась температура, она стала жаловаться на боль. Затем у девочки началась рвота, а ее губы и руки стали синеть. «Мы не знаем, как она заразилась, но все это произошло менее чем за 12 часов», — рассказывает ее мать.

В больнице у Виктории диагностировали заражение стрептококком группы А. В течение следующих двух недель она перенесла восемь хирургических операций. Чтобы спасти девочке жизнь, ей пришлось ампутировать обе ступни и кисть правой руки. Не исключено, что потребуются дополнительные операции.

Ранее сообщалось, что житель Китая подхватил тяжелую инфекцию из-за многолетней привычки ковырять в носу. Медики диагностировали у пациента рожистое воспаление — острое инфекционное заболевание кожи и расположенных под ней тканей, вызываемое бактериями вида Streptococcus pyogcnes.