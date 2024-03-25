Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:30, 25 марта 2024Из жизни

Женщина сделала популярную пластическую операцию и перестала помещаться в кресле

В США женщина сделала бразильскую подтяжку ягодиц и пожалела о своем решении

Кадр: @realavalouiise / CATERS NEWS

Американка, которая сделала популярную пластическую операцию «бразильская подтяжка ягодиц», пожалела о своем решении. Об этом пишет Daily Mirror.

25-летняя Ава Луиз из Нью-Джерси, США, сделала подтяжку ягодиц по просьбе бывшего бойфренда, с которым она надеялась возобновить отношения. Мужчина сказал, что операция ей необходима, и Луиз понадеялась, что подтяжка поможет ей избавиться от неуверенности в собственной привлекательности. В 2021 году она потратила на процедуру 15 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей), однако результат оказался обескураживающим, а решение ошибочным.

Когда женщина набрала вес, она начала испытывать проблемы с сиденьями в транспорте, в которые она перестала помещаться. Так, она купила билет на самолет в эконом-классе и столкнулась с неловкой ситуацией: девушка застряла в кресле и не могла встать после посадки. «Мне пришлось просить о помощи соседа. Я думала, им придется вызывать пожарных, чтобы срезать кресло, это было просто ужасно», — рассказала Луиз.

Кроме того, у девушки появилась проблема с одеждой: джинсы привычного размера перестали садиться на ее фигуру, ей приходилось заказывать размер XL, чтобы в них влезли ее бедра и ягодицы. Легинсы стали единственным предметом гардероба, который она может носить без проблем. Однако, по мнению Луиз, невозможно одеться со вкусом и экспериментировать со стилем, если все время надевать одно и то же. К тому же обтягивающие легинсы привлекают нежелательное внимание незнакомцев, которые не замечают в ней ничего, кроме выдающихся ягодиц.

Луиз перестала чувствовать себя в безопасности, выходя на улицу. Более того, она перестала считать себя красивой, потому что люди больше не делали ей комплименты. По ее словам, она осознала, что операция не решила ее проблемы, а усугубила их.

Материалы по теме:
«Она оперировала на кухне» Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
«Она оперировала на кухне»Россиянка купила диплом и занялась пластической хирургией. Ее операции ломали женщинам жизнь
1 января 2021
«Тело — это не благо и не зло» Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
«Тело — это не благо и не зло»Почему все больше женщин мечтают отказаться от стремления к идеальному телу?
16 марта 2021

«Бразильская подтяжка ягодиц» — это процедура, которая подразумевает перемещение и инъекции жировой ткани. Пациент проходит операцию по липосакции, из его живота и бедер откачивают жировые отложения, затем откаченный жир имплантируется в ягодицы. При этом в Великобритании у этого типа пластических операций самый высокий риск осложнений и процент летальных исходов.

Ранее сообщалось, что операция по подтяжке груди оставила 22-летнюю порномодель Хлои Роуз с некрозом сосков. Хирурги убрали слишком много кожи с груди девушки, из-за чего в области сосков нарушилось кровообращение.

Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Генерал ФСБ раскрыл подробности об операции по поимке террористов из «Крокуса»

      В МОК прокомментировали информацию о недопуске к Играм теннисистки Соболенко

      В Роскомнадзоре сообщили о сотнях заблокированных фишинговых сайтах

      В суд поступило еще три материала против фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

      Китайский спутник-ретранслятор успешно вышел на окололунную орбиту

      В России предложили создать горячую линию для борьбы с провокаторами

      США публично обвинят китайских хакеров в шпионаже

      Названы помогающие от вздутия живота продукты

      Ребенок в Херсонской области попал в реанимацию после обстрела ВСУ

      Женщина сделала популярную пластическую операцию и перестала помещаться в кресле

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше