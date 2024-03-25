Женщина сделала популярную пластическую операцию и перестала помещаться в кресле

В США женщина сделала бразильскую подтяжку ягодиц и пожалела о своем решении

Американка, которая сделала популярную пластическую операцию «бразильская подтяжка ягодиц», пожалела о своем решении. Об этом пишет Daily Mirror.

25-летняя Ава Луиз из Нью-Джерси, США, сделала подтяжку ягодиц по просьбе бывшего бойфренда, с которым она надеялась возобновить отношения. Мужчина сказал, что операция ей необходима, и Луиз понадеялась, что подтяжка поможет ей избавиться от неуверенности в собственной привлекательности. В 2021 году она потратила на процедуру 15 тысяч долларов (примерно 1,1 миллиона рублей), однако результат оказался обескураживающим, а решение ошибочным.

Когда женщина набрала вес, она начала испытывать проблемы с сиденьями в транспорте, в которые она перестала помещаться. Так, она купила билет на самолет в эконом-классе и столкнулась с неловкой ситуацией: девушка застряла в кресле и не могла встать после посадки. «Мне пришлось просить о помощи соседа. Я думала, им придется вызывать пожарных, чтобы срезать кресло, это было просто ужасно», — рассказала Луиз.

Кроме того, у девушки появилась проблема с одеждой: джинсы привычного размера перестали садиться на ее фигуру, ей приходилось заказывать размер XL, чтобы в них влезли ее бедра и ягодицы. Легинсы стали единственным предметом гардероба, который она может носить без проблем. Однако, по мнению Луиз, невозможно одеться со вкусом и экспериментировать со стилем, если все время надевать одно и то же. К тому же обтягивающие легинсы привлекают нежелательное внимание незнакомцев, которые не замечают в ней ничего, кроме выдающихся ягодиц.

Луиз перестала чувствовать себя в безопасности, выходя на улицу. Более того, она перестала считать себя красивой, потому что люди больше не делали ей комплименты. По ее словам, она осознала, что операция не решила ее проблемы, а усугубила их.

«Бразильская подтяжка ягодиц» — это процедура, которая подразумевает перемещение и инъекции жировой ткани. Пациент проходит операцию по липосакции, из его живота и бедер откачивают жировые отложения, затем откаченный жир имплантируется в ягодицы. При этом в Великобритании у этого типа пластических операций самый высокий риск осложнений и процент летальных исходов.

Ранее сообщалось, что операция по подтяжке груди оставила 22-летнюю порномодель Хлои Роуз с некрозом сосков. Хирурги убрали слишком много кожи с груди девушки, из-за чего в области сосков нарушилось кровообращение.