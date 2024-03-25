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17:27, 25 марта 2024Ценности

Жену Канье Уэста в шубе высмеяли в сети фразой «гигантская ватная палочка»

Фото: ROL / X17online.com / Legion-media

Пользователи сети высмеяли образ жены американского рэпера Канье Уэста, дизайнера Бьянки Цензори, фразой «гигантская ватная палочка». Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Page Six.

Папарацци запечатлели знаменитость в компании супруга и его 10-летней дочери Норт. На размещенных кадрах Цензори предстала в объемной шубе бело-серого цвета, черных лосинах и остроносых сапогах. При этом она зачесала волосы назад и уложила их в пучок.

Читатели портала удивились внешнему виду возлюбленной Уэста, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Не узнал ее в одежде», «Что за цирк?», «Шуба в такую жару? Да, видимо, это имеет смысл», «Спасибо, что одетая», «Какая она странная», — высказывались они.

Ранее Канье Уэст показал фанатам гардероб своей жены. Рэпер поделился снимком, на котором запечатлены стенды с разноцветными колготками и чулками Бьянки Цензори. Оказалось, что в коллекции девушки есть не только капроновые изделия, но и атласные с эффектом «металлик» и бантами.

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      Мария Винар
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