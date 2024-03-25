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18:09, 25 марта 2024Моя страна

Падение загадочного светящегося объекта в российском регионе попало на видео

Жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект

Жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект. Явление в российском регионе попало на видео, которое публикует Telegram-канал «112».

Наблюдать летящий объект на небосводе могли жители Свободного, Комсомольска-на-Амуре и Хабаровска. Очевидцы обратили внимание на яркий хвост небесного тела и предположили, что это мог быть метеорит или комета. Канал отмечает, что небесное тело, возможно, является кометой Понса — Брукса, которая этой весной пролетит над Землей впервые за 71 год.

Тем временем Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что жители Дальнего Востока, вероятно, стали свидетелями падения космического мусора. Такую версию выдвинул представитель клуба «Астрономия в Хабаровске» Владимир Моисеев. По его словам, в субботу с космодрома Байконур состоялся запуск ракеты-носителя с транспортным пилотируемым кораблем «Союз МС-25», и его часть могла войти в слои нашей атмосферы. «Если обломки падают, то вне населенных пунктов. То есть риск того, что на головы что-то упадет, минимальный», — успокоил он россиян.

В свою очередь кандидат физико-математических наук Николай Железнов отверг теорию о пролете кометы, объяснив, что она должна пролетать на куда более далеком расстоянии. В беседе с RT он заявил, что есть два возможных варианта: объект является либо отработанной ступенью какой-либо ракеты, либо на видео запечатлели явление болид.

«То есть астероид, влетающий в атмосферу, и на этой скорости сгорает. То есть либо это отработанная ступень, либо это действительно какое-то сгорающее естественное тело. Причем не очень больших размеров — 20-30 метров», — сказал он.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель «Союз-2.1а» успешно стартовала на Международную космическую станцию (МКС). На корабле «Союз МС-25» в космос отправились российский и белорусский космонавты Олег Новицкий и Марина Василевская, а также астронавт NASA Трейси Дайсон.

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      Варвара Кошечкина
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