41-летняя Энн Хэтэуэй показала фигуру в откровенных нарядах

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенных образах для журнала Vanity Fair. Соответствующие снимки появились на сайте издания.

Так, на одних снимках 41-летняя знаменитость показала фигуру в прозрачном латексном платье, сквозь материал которого просвечивали ее обнаженная грудь и черные трусы с высокой посадкой. На ней также были надеты белые колготки, латексные перчатки и остроносые туфли серебристого цвета.

Кроме того, звезда «Стажера» снялась в имитирующем обнаженное тело боди и бюстгальтере с кружевами. Вдобавок она позировала перед камерой в кожаном бра, поверх которого был надет жакет с объемными атласными рукавами и поясом, украшенным массивной жемчужной пряжкой люксового бренда Chanel.

В ноябре 2023 года Энн Хэтэуэй показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Тогда актриса поделилась снимком, на котором запечатлела себя в белой кофте, широкополой шляпе и с несколькими подвесками на шее. При этом на размещенном кадре было видно, что на ее лице отсутствовала косметика.