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13:52, 23 ноября 2023Ценности

41-летняя Энн Хэтэуэй удивила фанатов внешностью без макияжа

Фото: @annehathaway

Американская актриса Энн Хэтэуэй показала внешность без макияжа и удивила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

41-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором запечатлела себя в белой кофте, широкополой шляпе и с несколькими подвесками на шее. При этом на размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика.

Поклонники оценили натуральную красоту звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 780 тысяч лайков. «Королева», «Выглядишь прекрасно, Энн», «Женщина удивительной красоты», «Быть такой прекрасной невозможно», «Вечно молодая», — высказывались они.

Ранее Хэтэуэй снялась в откровенных нарядах для ноябрьского выпуска журнала Porter. Звезда фильма «Дьявол носит Prada» в рамках фотосессии примерила джинсы Bottega Veneta и прозрачный кружевной бюстгальтер бренда Gucci, поверх которого надела распахнутое кожаное пальто Balenciaga.

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      Мария Винар
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