Энн Хэтэуэй снялась в откровенных нарядах для журнала

Американская актриса Энн Хэтэуэй снялась в откровенных нарядах для ноябрьского выпуска журнала Porter. Соответствующий материал появился на сайте ретейлера Net-A-Porter.

41-летняя звезда фильма «Дьявол носит Prada» в рамках фотосессии примерила джинсы Bottega Veneta и прозрачный кружевной бюстгальтер бренда Gucci, поверх которого надела распахнутое кожаное пальто Balenciaga. Также она предстала перед камерой в том же бра и брючном костюме марки The Row.

Кроме того, знаменитость позировала в облегающем платье без бретелей Versace и майке с глубоким декольте в сочетании с легинсами Saint Laurent.

В сентябре Энн Хэтэуэй раскрыла секреты своей моложавой внешности. Так, звезда рассказала, что ведет здоровый образ жизни и отказывается от вредных привычек на протяжении 10 лет. Кроме того, она добавила, что лучшая инвестиция в себя — это регулярный уход за кожей.