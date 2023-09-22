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14:47, 22 сентября 2023Ценности

40-летняя Энн Хэтэуэй раскрыла секреты моложавой внешности

Фото: Gao Jing / Globallookpress.com

Американская актриса Энн Хэтэуэй раскрыла секреты своей моложавой внешности. Соответствующее интервью публикует издание People.

В первую очередь 40-летняя знаменитость заявила, что вопросы про старение считает неуместными. «Это личное дело, и мы должны перестать об этом спрашивать. Я в свои годы чувствую себя прекрасно — я чувствую себя лучше, чем в 20, потому что я гораздо лучше забочусь о себе», — призналась она.

Помимо этого, звезда рассказала, что ведет здоровый образ жизни и отказывается от вредных привычек на протяжении 10 лет.

«В 30 лет мне пришлось отказаться от алкоголя. Я не могла проживать ту жизнь, которую хотела, пока пила. И в свои 40 лет я обнаруживаю, что мне приходится по-другому питаться. Я хочу вернуться в прошлое и поговорить с собой, 25-летней, которая чувствовала, что ей не нужно ничего делать, и просто сказать: "О, дорогая, существует совершенно другой мир, и он на вкус как авокадо"», — высказалась артистка.

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В заключение Хэтэуэй добавила, что лучшая инвестиция в себя — это регулярный уход за кожей.

Ранее 44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. На размещенных кадрах 44-летняя звезда предстала в кабинете косметолога, сидя в кресле в необычной позе с согнутой правой ногой. На коже знаменитости было расположено специальное приспособление, которое воздействует на жировые клетки с помощью холода.

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    Екатерина Ештокина
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