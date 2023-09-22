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10:12, 22 сентября 2023Ценности

44-летняя Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская ведущая Елена Летучая раскрыла секреты своей красоты. Соответствующие истории появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя звезда предстала в кабинете косметолога, сидя в кресле в необычной позе с согнутой правой ногой. На коже знаменитости было расположено специальное приспособление, которое воздействует на жировые клетки с помощью холода. «Эта процедура, кстати, спасает меня много-много лет», — призналась она.

В ролике Летучая совместно со своим доктором рассказала, что планирует сделать инъекции в лицо без гиалуроной кислоты. По словам врача, после манипуляций у журналистки будет молодая кожа без отеков. «Лежу тут в раскоряку, конечно, сейчас еще и личико мне заколют», — иронично прокомментировала ведущая.

В августе Елена Летучая снялась в купальнике на отдыхе. На размещенных кадрах знаменитость предстала на фоне бассейна, лежа на надувном кругу. Свой образ Летучая дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков, серег и ожерелья. Кроме того, она завязала часть волос в высокий хвост, а оставшиеся пряди распустила.

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    Екатерина Ештокина
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