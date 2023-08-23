Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
11:20, 23 августа 2023Ценности

Елена Летучая снялась в купальнике на отдыхе

Фото: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая снялась в откровенном образе на новом фото. Соответствующие фото и видео появились в сторис и профиле ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость предстала на фоне бассейна, лежа на надувном кругу. Звезда примерила на отдыхе желтый раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на снимке видно, что тело ведущей выглядит рельефным и подтянутым.

Свой образ Летучая дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков, серег и ожерелья. Кроме того, она завязала часть волос в высокий хвост, а оставшиеся пряди распустила. Помимо этого, звезда отказалась от косметики на лице.

Ранее в августе Летучая снялась в прозрачном платье во время отдыха в Турции. На размещенных кадрах знаменитость позировала по дороге на пляж в прозрачном черном наряде длины макси с рукавами до запястий и шнуровкой в районе груди. Также она надела бикини в тон наряду, которое состояло из топа-бандо и частично обнажающих ягодицы V-образных трусов.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ сообщила о массированном ударе по украинским диверсантам в Брянской области

    Метеозависимым россиянам дали советы на фоне магнитной бури

    Появились подробности отравления грибами в детском лагере под Петербургом

    Медведев пообещал победить фашизм «как на Курской дуге в 1943-м»

    В России запустили новый мегапроект

    Елена Летучая снялась в купальнике на отдыхе

    Москвичи назвали желаемый размер пенсии

    Первый зампред ВТБ ушел из банка

    Иранский производитель Saipa назвал цены на свои автомобили для России

    Земфира рассказала о «чудовищной» организации концерта в Казахстане

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости