Елена Летучая снялась в купальнике на отдыхе

Известная российская ведущая Елена Летучая снялась в откровенном образе на новом фото. Соответствующие фото и видео появились в сторис и профиле ее Instagram-аккаунта (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенных кадрах 44-летняя знаменитость предстала на фоне бассейна, лежа на надувном кругу. Звезда примерила на отдыхе желтый раздельный купальник, состоящий из бюстгальтера с треугольными чашками и трусов на низкой посадке. При этом на снимке видно, что тело ведущей выглядит рельефным и подтянутым.

Свой образ Летучая дополнила аксессуарами в виде солнцезащитных очков, серег и ожерелья. Кроме того, она завязала часть волос в высокий хвост, а оставшиеся пряди распустила. Помимо этого, звезда отказалась от косметики на лице.

Ранее в августе Летучая снялась в прозрачном платье во время отдыха в Турции. На размещенных кадрах знаменитость позировала по дороге на пляж в прозрачном черном наряде длины макси с рукавами до запястий и шнуровкой в районе груди. Также она надела бикини в тон наряду, которое состояло из топа-бандо и частично обнажающих ягодицы V-образных трусов.