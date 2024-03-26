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01:02, 26 марта 2024Ценности

57-летняя Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала

57-летняя актриса Софи Марсо снялась в мини-юбке для журнала Vogue

Фото: Quentin de Briey / Vogue France

Французская актриса и певица Софи Марсо снялась в откровенном образе для журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

57-летняя знаменитость предстала на размещенном кадре, позируя боком к камере. При этом она примерила объемную кожаную куртку черного цвета и мини-юбку бренда Louis Vuitton. Также звезда распустила волосы и подчеркнула губы нюдовой помадой.

Фото: Quentin de Briey / Vogue France

Известно, что автором снимка стал фотограф Квентин де Бри.

Ранее в марте испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась для апрельского номера Elle Spain. 49-летняя знаменитость попала на обложку журнала в черном платье с глубоким декольте.

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      Алина Гостева
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