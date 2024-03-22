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07:30, 22 марта 2024Ценности

49-летняя Пенелопа Крус попала на обложку журнала в платье с глубоким декольте

Пенелопа Крус снялась для обложки Elle Spain в платье с глубоким декольте

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась для апрельского номера Elle Spain в откровенных нарядах. Снимки опубликованы на сайте издания.

49-летняя знаменитость попала на обложку журнала в черном платье с глубоким декольте. Кроме того, она позировала в белом лонгсливе и боди в сочетании с прозрачной юбкой. В качестве обуви ей подобрали босоножки на высоком каблуке, волосы Крус распустили и уложили волнами, а на лицо нанесли нюдовый макияж.

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Автором съемки выступил фотограф Зави Гордо.

Ранее Крус снялась без штанов для февральского номера испанской версии журнала Vogue.

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      Карина Черных
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