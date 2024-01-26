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11:14, 26 января 2024Ценности

49-летняя Пенелопа Крус снялась без штанов для журнала

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась без штанов для февральского номера испанской версии журнала Vogue. Соответствующий материал появился на сайте издания.

49-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» предстала перед камерой фотографа Неда Роджерса, сидя в кресле у занавешенного окна. Она надела костюм итальянского модного дома Dolce & Gabbana, который состоял из пиджака в вертикальную полоску и микрошортов с завышенной талией.

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Знаменитость дополнила образ красным боди с воротом, прозрачными черными колготками бренда Wolford и остроносыми шпильками. В качестве украшений она выбрала серьги и кольца из розового золота с бриллиантами.

В декабре Пенелопа Крус снялась в откровенном наряде для итальянской версии журнала Vanity Fair. На размещенном черно-белом снимке знаменитость предстала перед камерой в бюстгальтере и накидке.

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      Карина Черных
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