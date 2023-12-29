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01:00, 29 декабря 2023Ценности

49-летняя Пенелопа Крус снялась в бюстгальтере для журнала

Фото: Luigi & Iango / Vanity Fair

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенном образе для итальянской версии журнала Vanity Fair. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном черно-белом снимке 49-летняя знаменитость предстала перед камерой в бюстагльтере и накидке. Кроме того, она примерила широкополую шляпу, подвела глаза черным карандашом и уложила волосы в небрежную прическу.

Поклонники оценили внешний вид звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 55 тысяч лайков. «Очень красивая и талантливая женщина», «Привлекательная и очаровательная», «Выдающийся взгляд», «Какая красивая женщина», «Королева», — высказывались они.

В июне Пенелопа Крус также снялась в откровенном виде для французской версии журнала Marie Claire. Тогда актриса позировала в слитном купальнике черного цвета и джинсовой куртке-оверсайз.

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      Мария Винар
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