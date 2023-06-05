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09:21, 5 июня 2023Ценности

49-летняя Пенелопа Крус снялась в купальнике для журнала

49-летняя актриса Пенелопа Крус снялась в купальнике для журнала Marie Claire

Фото: @xavigordo / @marieclairefr

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус снялась в откровенном виде для французской версии журнала Marie Claire. Соответствующая публикация появилась на странице фотографа Ксави Гордо в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена).

На размещенном кадре 49-летняя знаменитость позирует перед камерой в слитном купальнике черного цвета. Ее образ дополняют джинсовая куртка-оверсайз и золотые круглые серьги. При этом визажисты сделали Крус макияж в нюдовых тонах, а стилисты, в свою очередь, собрали ее волосы в высокий хвост.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под снимком. «Она невероятно красивая», «Мне нравится эта работа! Это очень красиво», «Красивая женщина в красивом кадре», «Огонь!», «Великолепная фигура», — высказывались они.

В декабре 2022 года Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Необъятность», в котором она сыграла главную роль, в откровенном наряде и восхитила фанатов. Так, знаменитость появилась на публике в ультракоротком платье из твида французского модного дома Chanel в сочетании с колготками в сетку. В качестве обуви она выбрала лакированные туфли на каблуке, а в руках держала небольшую сумку той же марки. Образ телезвезды дополнили серьги-дорожки и бант на волосах.

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    Мария Винар
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