48-летняя Пенелопа Крус появилась на премьере фильма в ультракоротком платье

Актриса Пенелопа Крус посетила премьеру «Необъятности» в ультракоротком платье Chanel

Испанская актриса и модель Пенелопа Крус посетила премьеру фильма «Необъятность», в котором она сыграла главную роль, в откровенном наряде и восхитила фанатов. Снимки появились на сайте Daily Mail.

48-летняя знаменитость появилась на публике в ультракоротком платье из твида французского модного дома Chanel в сочетании с колготками в сетку. При этом в качестве обуви она выбрала лакированные туфли на каблуке, а в руках держала небольшую сумку той же марки. Образ телезвезды дополнили серьги-дорожки и бант на волосах.

Читатели издания восхитились внешним видом Крус в комментариях под размещенными кадрами. «Выглядит потрясающе», «Ну и кто скажет, что ей 48 лет?», «Просто вау», «Идеальная фигура», «Очень красивая женщина», «Красиво стареет», «Просто супер», — высказывались фанаты.

В феврале Пенелопа Крус вышла в свет в укороченном наряде и подверглась критике в сети. Знаменитость посетила премьеру фильма «Официальный конкурс», которая состоялась в Мадриде, в одежде люксового бренда Chanel. На размещенных кадрах она запечатлена в мини-платье с длинным рукавом фиолетового цвета, украшенным черной монограммой марки, и темных босоножках на каблуке. Однако поклонники негативно отнеслись к образу актрисы.