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Пенелопу Крус раскритиковали в сети из-за выхода в свет в мини-платье

Пенелопа Крус посетила премьеру фильма в наряде Chanel и подверглась критике в сети

Фото: Alejandro Martinez Velez / globallookpress.com

Испанская актриса Пенелопа Крус вышла в свет в укороченном наряде и подверглась критике в сети. Снимки и комментарии появились на Daily Mail.

47-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Официальный конкурс», которая состоялась в Мадриде, в одежде люксового бренда Chanel. На размещенных кадрах она запечатлена в мини-платье с длинным рукавом фиолетового цвета, украшенным черной монограммой марки. В качестве обуви звезда выбрала темные босоножки на каблуке.

Читатели издания негативно отнеслись к образу Крус и принялись критиковать ее в многочисленных комментариях под опубликованными фотографиями. По их мнению, платье актрисы выглядит вульгарно из-за чересчур короткой нижней части. «Пенелопа прекрасна, но Chanel все портит», «Ужасное платье», «Зачем взрослой женщине эта вульгарная вещь?», «Отвратительный наряд», «Chanel в своем репертуаре», — высказывались юзеры.

Ранее в июле 2021 года фигура Пенелопы Крус в купальнике на пляжном фото вызвала споры в сети. Актрису засняли в голубом слитном купальнике с глубоким декольте и молнией бренда L'Agent Provocateur. «Ей нужно пойти в спортзал как можно скорее», — писали некоторые юзеры.

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Майя Пономаренко
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