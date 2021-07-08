Фигура 47-летней Пенелопы Крус в купальнике на пляжном фото вызвала споры в сети

Испанская актриса Пенелопа Крус попала в объектив папарацци во время пляжного отдыха с семьей на Сардинии и вызвала споры в сети своим внешним видом. Соответствующие комментарии появились на Daily Mail.

На кадрах 47-летняя знаменитость запечатлена вместе с супругом, испанским актером Хавьером Бардемом, и двумя детьми. Крус засняли в голубом слитном купальнике с глубоким декольте и молнией бренда L'Agent Provocateur. Ее образ дополнили серьги и солнцезащитные очки.

Читатели издания принялись обсуждать фигуру актрисы в комментариях. Одни восхитились ее телосложением: «Вау, она отлично выглядит», «Совершенство», «Она в отличной форме», «Красотка!», «Для 47 лет она выглядит великолепно».

Другие раскритиковали образ Крус. «Обвисшая кобыла», «Люблю Пенелопу, но ей следовало бы купить купальник большего размера. Этот ей совсем не подходит», «Ужасный купальник», «Ей нужно пойти в спортзал как можно скорее», — писали они.

В марте фигура американской актрисы мексиканского происхождения Сальмы Хайек на фото в купальнике восхитила фанатов. На опубликованном кадре ее запечатлели в полный рост на фоне океана. Знаменитость попозировала с распущенными волосами в фиолетовом слитном купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополнили черные солнцезащитные очки.