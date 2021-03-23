Фигура 54-летней Сальмы Хайек на фото в купальнике восхитила фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек вновь поделилась фотографией из отпуска и взволновала поклонников. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети снимке 54-летняя знаменитость запечатлена в полный рост на фоне океана. Она позирует с распущенными волосами в фиолетовом слитном купальнике с глубоким декольте. Ее образ дополняют черные солнцезащитные очки. Публикация набрала больше 1,2 миллиона лайков.

Поклонники оценили стройную фигуру актрисы и выразили свое восхищение в комментариях. «Ты выглядишь потрясающе!», «Идеал женской красоты», «Ты такая сексуальная! Выглядишь лучше, чем когда-либо, это о многом говорит», «Идеальное тело», «У тебя убийственные формы», — писали они.

В феврале Сальма Хайек снялась в купальнике на борту яхты и порадовала фанатов. На фото она запечатлена с распущенными волосами в черном купальном костюме и солнцезащитных очках такого же цвета. Звезду засняли в момент, когда она делала массаж своей дочери Валентине.