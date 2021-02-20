54-летняя Сальма Хайек снялась в купальнике на борту яхты и порадовала фанатов

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек снялась в купальном костюме во время отдыха с семьей и порадовала фанатов. Кадр появился на ее странице в Instagram.

На снимке 54-летняя знаменитость запечатлена с распущенными волосами в черном купальнике на борту яхты. Ее образ дополнили солнцезащитные очки бренда Gucci. Хайек засняли в момент, когда она делала массаж своей дочери Валентине. «Угадайте, что рано или поздно учатся делать мамы?» — подписала она пост, который набрал больше 680 тысяч лайков.

Поклонники оценили внешний вид актрисы и похвалили ее в комментариях. «Лучезарная женщина», «Богиня», «Ты потрясающая мама», «Вы просто очаровательны», «Твой муж — везунчик. Вы крутые!», «Даже после стольких лет ты остаешься прекрасной», «Королева», — высказывались они.

Ранее в феврале Сальма Хайек объяснила необходимость фото в бикини в соцсетях. Звезда рассказала, что для достижения идеального тела ей пришлось усердно тренироваться в спортзале, поэтому откровенные снимки стали для нее символом свободы.