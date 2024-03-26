Определена причина старения и неизлечимого заболевания

Molecular Cell: старение вызвано накоплением нефункциональных белков

Ученые Испанского национального центра исследования рака определили, что причиной старения, а также бокового амиотрофического склероза может быть накопление мусорных белков. Результаты исследования опубликованы в журнале Molecular Cell.

Боковой амиотрофический склероз (БАС) является неизлечимым нейродегенеративным заболеванием, при котором теряется контроль над мышцами. Причины, вызывающие БАС, в настоящее время неизвестны, а эффективного лечения не существует.

Специалисты представили доказательство, что возможная причина наследственной формы БАС — семейного БАС — это накопление в двигательных нейронах мусорных белков, которые не выполняют полезные функции, но накапливаются и не дают клеткам нормально функционировать. В норме эти белки участвуют в формировании рибосом.

Согласно новой гипотезе, БАС похоже своим происхождением на другую группу заболеваний, известных как рибосомопатии, связанных с избытком нефункциональных рибосомальных белков. В случае с боковым амиотрофическим склерозом негативное воздействие ограничивается двигательными нейронами.

Кроме того, исследователи выявили возможный спусковой механизм, вызывающий как БАС, так и старение в общем. Он затрагивает ядрышко — клеточную органеллу, где синтезируются рибосомы. Предполагается, что ядрышковый стресс запускает процесс старения и также взаимосвязан с накоплением нефункциональных рибосомальных белков.