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16:58, 26 марта 2024Из жизни

Безрукого мужчину не пустили в метро бесплатно без документа об инвалидности

AsiaOne: безрукого спортсмена Ли Фэнцяна попросили доказать свою инвалидность

Фото: Wu Zhizun / XinHua / Globallookpress.com

В китайском городе Ухань безрукого пловца-паралимпийца Ли Фэнцяна заставили купить билет, поскольку он не захватил с собой документы об инвалидности. Об этом сообщает AsiaOne.

Проезд в уханьском общественном транспорте бесплатен для инвалидов и стариков, поэтому обычно Ли Фэнцян проходит в метро, ногой прикладывая к рамке электронную карту, которая подтверждает его личность. В прошлом это не вызывало проблем, однако на этот раз его не пустила внутрь сотрудница метро. Она заявила, что доказать инвалидность отсутствием рук нельзя, и попросила у мужчины соответствующие документы.

Поскольку у спортсмена не оказалось документов, ему пришлось купить билет на общих основаниях. Все произошедшее он снял на видео и выложил в Douyin (китайский TikTok).

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Вскоре скандал достиг таких масштабов, что уханьскому метро пришлось сделать официальное заявление. Организация признала ошибку своих сотрудников и принесла спортсмену извинения.

Ранее сообщалось, что член испанской паралимпийской команды по плаванию вблизи испанского пляжа Сант-Поль-де-Мар уплыл от двух акул, подобравшихся к нему во время тренировки. Предположительно, его преследовали атлантические сельдевые акулы, также известные как голубые акулы.

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      Олег Парамонов
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