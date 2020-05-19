Паралимпиец уплыл от двух акул и попал на видео

Член испанской паралимпийской команды по плаванию вблизи испанского пляжа Сант-Поль-де-Мар уплыл от двух акул, подобравшихся к нему во время тренировки. На видео с пловцом обратил внимание сайт Daily Mail.

19-летний спортсмен-паралимпиец Ариэль Шренк (Ariel Schrenck) тренировался в море, чтобы снова прийти в форму после того, как несколько недель не мог посещать бассейн и ходить в море из-за введенных в связи с пандемией коронавируса ограничений.

Его мать находилась на берегу и заметила два акульих плавника, а затем увидела, как к сыну приближаются хищные рыбы. Она начала кричать Ариэлю, чтобы он выбирался из воды. Хищные рыбы находились менее, чем в 100 метрах от него.

Юноша, который в 2019 году участвовал в чемпионате мира по плаванию для спортсменов с ограниченными физическими возможностями в Лондоне, ускорился, чтобы добраться до скал, прежде чем акулы поймают его. Ему удалось уплыть от хищниц.

«Я остановился на секунду, чтобы перевести дыхание, и увидел, что моя мама кричит. Я ужасно запаниковал в этот момент и поплыл как сумасшедший. Я думаю, это самая быстрая стометровка, которую я когда-либо проплыл», — рассказал он.

Предположительно, Ариэля преследовали атлантические сельдевые акулы, также известные как голубые акулы.

Ранее сообщалось, что у побережья залива Монтерей, США, большая белая акула, также известная как акула-людоед, проплыла несколько кругов вокруг каякера. Акула кружилась вокруг каяка, однако не пыталась подлезть под днище лодки.

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