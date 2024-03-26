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07:55, 26 марта 2024Путешествия

Австралиец проехал на поезде по России и развеял миф о холодности русских

Кадр: @quackaryzackary

Австралийский путешественник и блогер проехал на поезде по России и развеял миф о холодности русских людей. Своими впечатлениями от поездки он поделился на видео на своей странице @quackaryzackary в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Парень из Квинсленда провел почти неделю в поезде, следовавшем по Транссибирской магистрали, и был удивлен общительностью людей. Он познакомился с молодежной танцевальной группой, с участниками которой играл в карты и шахматы.

«Позже я встретил парня по имени Виктор. И поскольку он уже был постарше, мы пили водку и пиво. И когда мы были уже пьяны, он давал мне уроки русского языка», — рассказал турист. Он также назвал стереотипом мнение, что в России живут суровые люди.

Ранее российский тревел-блогер проехал на ретропоезде, стилизованном под эпоху СССР, из Туапсе в Гагру (Абхазия) и рассказал о его интерьере. Путешественник вспомнил, что на таких поездах ездили летом на море в Крым, Сочи или Абхазию жители Советского Союза.

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      Зарина Дзагоева
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