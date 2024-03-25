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07:33, 25 марта 2024Путешествия

Россиянин описал ретро-поезд в Абхазию фразой «ностальгия — штука мощная»

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский тревел-блогер проехался на ретро-поезде, стилизованном под эпоху СССР, из Туапсе в Гагру (Абхазия) и рассказал о его интерьере. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

Путешественник вспомнил, что на таких поездах ездили летом на море в Крым, Сочи или Абхазию жители Советского Союза. «Ностальгия — штука мощная. И если ее грамотно использовать, можно получить мощный маркетинговый эффект», — такими фразами описал свой опыт россиянин.

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Он добавил, что, как и в 1980-х, знаменитый фирменный поезд «Сочи» выкрашен в синий цвет. «На полу, как с советские времена, — красная дорожка, на окнах — шторки, и между окнами — советские плакаты», — поделился автор публикации.

По его словам, билет на такой поезд стоил чуть больше 1,2 тысячи рублей, с завтраком он обошелся бы чуть дороже — примерно в 1,4 тысячи рублей.

«Ехать из Туапсе в Гагру недолго: всего 5,5 часа, поэтому можно смело экономить и покупать не купе или плацкарт, а простой сидячий вагон. Он обойдется немногим дороже 500 рублей, если из Туапсе, и чуть больше 200 рублей, если из Сочи или Адлера», — отметил россиянин.

Блогер также рассказал, что вагоны в поезде полностью современные: в них есть и розетки, и USB-зарядки, и кондиционер, и Wi-Fi.

«Стилизация под СССР наиболее бросается в глаза в вагоне-ресторане. Здесь — и кассовый аппарат "ОКА", как в те времена, и настоящие советские подстаканники с гранеными стаканами, и посуда на столах, и блюда в меню», — удивился пассажир.

Ранее этот же тревел-блогер проехался на поезде МоскваВладивосток, пообедал в вагоне-ресторане и раскрыл цены на еду. По его словам, обед ему обошелся примерно в 500 рублей.

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      Алина Черненко
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