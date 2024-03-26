Байден прокомментировал обрушение моста в Балтиморе

Байден: мост в Балтиморе обрушился в результате несчастного случая

Автомобильный мост Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе рухнул в результате непреднамеренных действий. Об этом президент США Джо Байден заявил в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Столкновение контейнеровоза с опорой сооружения американский лидер назвал ужасным несчастным случаем. Оснований искать в этом умысел, по словам Байдена, нет. Затягивать с реконструкцией важного транспортного узла ради расследования невозможно, убежден президент. Мост через реку Патапско в американском штате Мэриленд служит связующим звеном гавани Балтимора и автомагистрали 695. От работы одного из самых оживленных портов мира зависят 15 тысяч рабочих мест.

На восстановление моста, как утверждается, будут привлечены все необходимые федеральные ресурсы. Бюджетные средства также пойдут на обеспечение поисково-спасательной операции. Водолазы продолжают искать шестерых строителей, работавших на переправе в момент обрушения.

Ранее грузовое судно, шедшее под сингапурским флагом, протаранило опорную балку конструкции. Вследствие удара обвалились сразу несколько центральных пролетов стального четырехполосного моста длиной 2,7 километра. Благодаря тому, что экипаж успел вовремя подать сигнал тревоги, движение по автомагистрали удалось остановить. Губернатор штата Уэс Мур из-за обрушения моста объявил режим чрезвычайной ситуации (ЧС).