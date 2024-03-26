Прибыль российских банков серьезно упала

Центробанк сообщил о падении прибыли российских банков в феврале на 22 процента

По итогам февраля прибыль российских банков упала на 22 процента по сравнению с первым месяцем года, до 275 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах о развитии банковского сектора, опубликованных на сайте Центробанка.

По сравнению с февралем прошлого года снижение составило шесть процентов. Число прибыльных банков упало с 292 в январе до 248-ми, однако размер потерь незначителен, всего 14 миллиардов рублей.

Регулятор отмечает, что несмотря на падение, прибыль пока выше ожиданий, которые составляют около 200 миллиардов рублей в среднем в месяц. Причиной была названа очень низкая стоимость риска по корпоративным кредитам, всего 0,2 процента.

Ранее Центробанк сообщил, что в феврале месячная инфляция замедлилась в 64 регионах России, а годовая ускорилась в 59 регионах. Влияние оказывает рост цен на непродовольственные товары и услуги — одежду, обувь, товары для дома и ремонта и пассажирский транспорт.