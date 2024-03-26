Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
15:29, 26 марта 2024Экономика

Прибыль российских банков серьезно упала

Центробанк сообщил о падении прибыли российских банков в феврале на 22 процента

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

По итогам февраля прибыль российских банков упала на 22 процента по сравнению с первым месяцем года, до 275 миллиардов рублей. Об этом говорится в материалах о развитии банковского сектора, опубликованных на сайте Центробанка.

По сравнению с февралем прошлого года снижение составило шесть процентов. Число прибыльных банков упало с 292 в январе до 248-ми, однако размер потерь незначителен, всего 14 миллиардов рублей.

Регулятор отмечает, что несмотря на падение, прибыль пока выше ожиданий, которые составляют около 200 миллиардов рублей в среднем в месяц. Причиной была названа очень низкая стоимость риска по корпоративным кредитам, всего 0,2 процента.

Ранее Центробанк сообщил, что в феврале месячная инфляция замедлилась в 64 регионах России, а годовая ускорилась в 59 регионах. Влияние оказывает рост цен на непродовольственные товары и услуги — одежду, обувь, товары для дома и ремонта и пассажирский транспорт.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Директор ФСБ раскрыл новые данные о теракте в «Крокусе». Он заявил, что за нападением стоят США, Британия и Украина

      Назван необычный способ снизить стресс

      iPhone научились обновлять прямо в коробке

      В Польше возникла партия сторонников выхода из ЕС

      Разбор завалов в «Крокусе» завершили

      Парикмахер раскрыл неожиданную функцию фена для волос

      Лукашенко прокомментировал идею разместить войска НАТО на границе с Белоруссией

      МИД России выразил надежду на предотвращение операции Израиля в Рафахе

      «АвтоВАЗ» собрался зарегистрировать восемь новых товарных знаков

      Цены на какао установили исторический рекорд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше