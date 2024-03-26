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14:40, 26 марта 2024Экономика

Банк России рассказал о снижении месячной и росте годовой инфляции

Банк России сообщил о снижении месячного прироста цен в феврале в 64 регионах

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам февраля месячный прирост цен на потребительские товары и услуги замедлился в 64 регионах России, однако в среднем инфляция осталась на уровне, близком к январю. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил Центробанк.

Годовая инфляция ускорилась в 59 регионах, то есть темпы роста цен в феврале пока выше, чем годом ранее. Сильнее всего разрыв заметен в непродовольственных товарах и услугах, в первую очередь — одежде, обуви, товарах для дома и ремонта и услугах пассажирского транспорта. Годовой рост цен на продовольственные товары остался на уровне января.

Ранее Банк России объяснил, что по-прежнему высокий уровень инфляции, заметно превышающий целевой показатель в 4 процента, стал основной причиной решения сохранить ключевую ставку на уровне 16 процентов годовых.

При этом в марте инфляционные ожидания россиян несколько снизились — с 11,9 процента до 11,5 процента. Однако это все равно слишком высокое значение, чтобы можно было смягчить денежно-кредитную политику. Главным смыслом ценовых ожиданий является представление о поведении потребителей. Если снижать ставку без их учета, то может возникнуть ситуация, когда люди начнут активнее скупать товары, ожидая роста их стоимости, и сами создадут дефицит.

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      Платон Щукин
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